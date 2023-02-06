Автомобиль-мостовоз перегородил трассу на севере Карелии

В среду, 8 февраля, в Лоухском районе Карелии мостовоз съехал в кювет.

Как «Столице на Онего» рассказали в ГИБДД Карелии, на автомобильной дороге Лоухи-Лоушки съехавший в кювет мостовоз перегородил проезжую часть. Пострадавших нет, добавили в Госавтоинспекции.



После этого ДТП в официальном паблике властей Лоухского района появилась информация об аварийно-спасательных работах.



«В связи с проведением аварийно-спасательных работ будет перекрыта автомобильная дорога Лоухи-Лоушки, на участке от железнодорожного переезда до перекрестка Лоухи-Комсомольская-Лоушки», - сказано в сообщении.



Дорогу перекрыли в 10.15 на несколько часов.