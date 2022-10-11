Автомобиль на полном ходу сбил пешехода в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Машина сбила человека на пешеходном переходе на перекрестке улиц Гоголя и Анохина.

Авария с участием пешехода произошла 26 октября, в Петрозаводске на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена. Видеоролик, снятый на камеру внешнего наблюдения компании «Ситилинк», был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Судя по кадрам, ДТП произошло в 23.32 вечера. Пешеход пересекал улицу Гоголя по нерегулируемому переходу, когда его снес легковой автомобиль. От удара человек отлетел от машины и остался лежать на проезжей части, ему на помощь устремились другие пешеходы и водители автомобилей.

Как «Столице на Онего» сообщили в Минздраве Карелии, пешеход был госпитализирован. В данный момент он находится в травматологии. Его состояние — средней тяжести, стабильное, жизни человека ничто не угрожает.