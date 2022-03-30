«Автомобиль обстрелян из пневмата» — водитель в Петрозаводске ищет очевидцев

В центре Петрозаводска неизвестные нанесли повреждения иномарке.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано сообщение о том, что водитель автомобиля Audi ищет очевидцев ночного происшествия.

«Вечером 21 апреля около дома № 73 по проспекту Невского был обстрелян из пневмата автомобиль Audi. Разбито переднее пассажирское и лобовое стекло. Ищу очевидцев», — написал водитель соцсети.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, в ночь на 22 апреля зарегистрировано обращение от пострадавшего, который сообщил, что в 00.10 обнаружил на своей иномарке повреждения.

«По данному факту проводится проверка, виновные и способ повреждения автомобиля устанавливаются», — сообщили в полиции.