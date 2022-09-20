Автомобиль опрокинулся на крышу напротив сборного пункта в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Молодой водитель потерял управление над отечественной машиной.

Фото опрокинувшегося на крышу автомобиля появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». Авария случилась на Комсомольском проспекте, в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной. Момент ДТП попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, водитель начал тормозить перед регулируемым пешеходным переходом, но автомобиль занесло, он ударился о бордюр и перевернулся на крышу.

Как «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД Петрозаводска, за рулем автомобиля ВАЗ-2115 сидел молодой водитель 1999 года рождения. В результате аварии никто не пострадал.