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Автомобиль остался без крыши, улетев в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:45, 19 Ноября 2020
фото: ©ОПС Медгора
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Автоледи не справилась с управлением автомобиля на трассе Кола в Медвежьегорском районе.

Пожарные Медвежьегорского отряда в минувшую среду выезжали на ДТП на 609 км автодороги Кола. Сообщение о происшествии диспетчеру пожарной охраны поступило в 11:17. Автомобиль Chevrolet, которым управляла жительница Кеми, вылетел с дороги, перевернулся и встал на колеса.

Водитель и пассажир автомобиля не пострадали. Для исключения короткого замыкания в электропроводке поврежденного автомобиля пожарные отключили АКБ, сообщается в паблике "ОПС Медгора".

Ранее сообщалось, что два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии.

 

 

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