Автомобиль остался без крыши, улетев в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

Автоледи не справилась с управлением автомобиля на трассе Кола в Медвежьегорском районе.

Пожарные Медвежьегорского отряда в минувшую среду выезжали на ДТП на 609 км автодороги Кола. Сообщение о происшествии диспетчеру пожарной охраны поступило в 11:17. Автомобиль Chevrolet, которым управляла жительница Кеми, вылетел с дороги, перевернулся и встал на колеса.

Водитель и пассажир автомобиля не пострадали. Для исключения короткого замыкания в электропроводке поврежденного автомобиля пожарные отключили АКБ, сообщается в паблике "ОПС Медгора".

Ранее сообщалось, что два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии.