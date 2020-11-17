Два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии (ФОТО)

В Медвежьегорске произошло ДТП с участием газовоза и лесовоза.

Как сообщается в паблике Отряда противопожарной службы Медгоры, сегодня, 18 ноября, в Медвежьегорске произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Газовоз Scania, двигающийся по улице Октябрьской, развернуло в "ножницы". При этом грузовик кабиной врезался в двигающийся по соседней полосе лесовоз Sisu.

В результате аварии кабина автомобиля Scania была повреждена, а водитель газовоза получил легкие травмы, от госпитализации отказался.