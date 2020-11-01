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Автомобиль отбросило на силовое ограждение после ДТП на севере Карелии

Новости. Происшествия
10:20, 02 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Авария с пострадавшим произошла на федеральной трассе "Тикша – Костомукша" в Сегежском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшее воскресенье в 16:00 на 51 км + 901 м федеральной автодороги "Тикша – Костомукша" пьяный 33-летний водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения (под запрещающую дорожную разметку 1.1 ПДД РФ) и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. От удара Skoda откинуло на силовое ограждение, Kia перевернулся.

В результате ДТП 36-летнему водителю Skoda Octavia потребовалась медицинская помощь.

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