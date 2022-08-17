Автомобиль перевернулся на Кукковском кольце в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло ночью на Карельском проспекте.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложили видео аварии, которая произошла в минувшую пятницу, 26 август, в 23.38 на Кукковке.

Судя по видео, водитель на «легковушке» выехал на Кукковское кольцо с Комсомольского проспекта со стороны «Ленты», сделал круг и со второй попытки пытался повернуть на Карельский проспект на Древлянку. Но в этот момент участник ДТП потерял управление, автомобиль стал вилять и перевернулся на разделительную полосу у пешеходного перехода.

Обстоятельства ДТП, информация по пострадавшим выясняются.

Момент аварии попал в объектив камер компаний «Ситилинк» и «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, женщину с зонтом сбила машина в центре Петрозаводска.