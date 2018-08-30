Автомобиль перевернулся при подъезде к аэропорту "Петрозаводск"

В Прионежском районе на 1 км подъезда к аэропорту "Петрозаводск" произошла дорожная авария, сообщает УГИБДД по Карелии.

По предварительным данным, 38-летняя водитель Renault Logan, чтобы избежать столкновения с ВАЗ-2108 допустила занос автомобиля и вылетела в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП получила травмы водитель автомобиля Renault и ее 18-летняя пассажирка. Назначено амбулаторное лечение.