Автомобиль подожгли рядом со свалкой под Петрозаводском (ВИДЕО)

Машина полностью сгорела на улице Совхозной по дороге на свалку в Орзеге, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник в 21:36 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле. Горел "ВАЗ" недалеко от городской свалки. В 21:55 пожар был ликвидирован.

Автомобиль полностью сгорел.

Причина возгорания – поджог.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео с горящим автомобилем.

Ранее в Беломорском районе автомобиль Volkswagen съехал в кювет с последующим возгоранием.