Автомобиль подожгли рядом со свалкой под Петрозаводском (ВИДЕО)

Машина полностью сгорела на улице Совхозной по дороге на свалку в Орзеге, сообщили в МЧС Карелии.
В минувший понедельник в 21:36 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле. Горел "ВАЗ" недалеко от городской свалки. В 21:55 пожар был ликвидирован.
Автомобиль полностью сгорел.
Причина возгорания – поджог.
В паблике ДТП ПТЗ выложили видео с горящим автомобилем.
Ранее в Беломорском районе автомобиль Volkswagen съехал в кювет с последующим возгоранием.
Комментарии