Мурманчанин насмерть разбился в ДТП на трассе в Карелии (ФОТО)

Смертельная авария произошла сегодня ночью на 831 км федеральной автомобильной дороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

Как сообщили нашему изданию в Госавтоинспекции Карелии, по предварительным данным, 3 августа ночью в 00.25 в Беломорском районе автомобиль Volkswagen съехал в кювет с последующим возгоранием.

В результате происшествия погиб 51-летний водитель. Две пассажирки 51 и 55 лет пострадали. Все жители Мурманской области.



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Обстоятельства ДТП выясняются.

В ликвидации ДТП принимали участие пятеро пожарных спасателей из Кемского района.