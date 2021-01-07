Автомобиль после ДТП пробил ограждение и "вылетел" на тротуар в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло сегодня утром в Петрозаводске.

Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария произошла на Первомайском проспекте в районе пересечения с улицей Мелентьевой. Автомобили двигались по Первомайскому проспекту во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Мелентьевой. Судя по видео, он выехал на запрещающий сигнал светофора из полосы, предназначенной для движения в прямом направлении.

В результате столкновения автомобиль выбросило с проезжей части - он пробил металлическое леерное ограждение, выехал на тротуар и врезался в опору уличного освещения.

В момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.