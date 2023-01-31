Автомобиль после ДТП в Петрозаводске вылетел на пешеходную зону, где были люди (ВИДЕО)

ДТП произошло сегодня на перекрёстке в петрозаводском микрорайоне Кукковка.
Видеозапись происшествия с пересечения улиц Ровио и Парфёнова опубликована в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» Вконтакте.
Водитель одного из автомобилей при повороте налево не пропустил встречного участника движения. Тот пытался уйти от столкновения, но не смог избежать удара и вылетел на пешеходную дорожку, где в этот момент находились люди.
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