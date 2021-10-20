Автомобиль с номерами Ленобласти не удержался на заснеженной трассе в Карелии и упал в кювет (ФОТО)

В Олонецком районе иномарка перевернулась на крышу, работали спасатели, медики и ГИБДД.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 20 октября, в 16.49 в Олонецком районе, на 315 км атодороги «Кола», автомобиль Kia с номерами 47 региона в условиях снегопада не удержался на трассе и упал в кювет с последующим опрокидыванием.

«Водитель и пассажиры самостоятельно выбрались из перевернутой машины, их осмотрели врачи, медицинской помощи не потребовалось», - сообщили в МЧС Карелии.

Фото аварии из паблика пожарных-спасателей Олонецкого района.