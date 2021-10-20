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Автомобиль с номерами Ленобласти не удержался на заснеженной трассе в Карелии и упал в кювет (ФОТО)

Новости. Происшествия
20:23, 20 Октября 2021
фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

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В Олонецком районе иномарка перевернулась на крышу, работали спасатели, медики и ГИБДД.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 20 октября, в 16.49 в Олонецком районе, на 315 км атодороги «Кола», автомобиль Kia с номерами 47 региона в условиях снегопада не удержался на трассе и упал в кювет с последующим опрокидыванием.

«Водитель и пассажиры самостоятельно выбрались из перевернутой машины, их осмотрели врачи, медицинской помощи не потребовалось», - сообщили в МЧС Карелии.

Фото аварии из паблика пожарных-спасателей Олонецкого района.

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Комментарии

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Кир
2021-10-20 20:35:05
Жалко людей. Каждый год не готовы к внезапной зиме. :)
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