09:13, 18 Сентября 2019
Автомобиль с номерами Вологодской области вылетел с кольца в Петрозаводске (ВИДЕО)
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ДТП с участием легкового автомобиля, который вылетел с кольца и снес ограждение, произошло на Древлянском кольце.
В Петрозаводске в минувший вторник, 17 сентября, в 15.32 автомобиль Ford Fusion с номерами 35-го региона, съезжая с Древлянского кольца в стонону Кукковки на Лесной проспект, выехал на газон и снес ограждение на разделительной полосе.
Причины ДТП уточняются.
Видеокамера "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.
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