Автомобиль с номерами Вологодской области вылетел с кольца в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового автомобиля, который вылетел с кольца и снес ограждение, произошло на Древлянском кольце.

В Петрозаводске в минувший вторник, 17 сентября, в 15.32 автомобиль Ford Fusion с номерами 35-го региона, съезжая с Древлянского кольца в стонону Кукковки на Лесной проспект, выехал на газон и снес ограждение на разделительной полосе.

Причины ДТП уточняются.



фото Столица на Онего

Видеокамера "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.