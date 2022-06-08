Автомобиль сбил 82-летнюю женщину, переходившую через дорогу в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Петрозаводске, когда переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария произошла 6 июля в 12:10 на улице Григорьева. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» совершил наезд на пешехода — 82-летнюю женщину.

Она получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, рядом был нерегулируемый пешеходный переход, но пенсионерка пошла через дорогу в неположенном месте.