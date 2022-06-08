Автомобиль сбил 82-летнюю женщину, переходившую через дорогу в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Петрозаводске, когда переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте.
Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.
Авария произошла 6 июля в 12:10 на улице Григорьева. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» совершил наезд на пешехода — 82-летнюю женщину.
Она получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.
По предварительным данным, рядом был нерегулируемый пешеходный переход, но пенсионерка пошла через дорогу в неположенном месте.
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