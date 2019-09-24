Автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два человека пострадали в ДТП в Пятом поселке, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Вечером в понедельник на улице Пограничной около дома №7 водитель ВАЗ-1111 сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Одному из них, 49-летней женщине, назначено амбулаторное лечение, а 61-летняя пострадавшая госпитализирована.