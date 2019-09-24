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Новости. Происшествия
08:48, 24 Сентября 2019
фото: @ ИТАР-ТАСС/ Максим Новиков

Автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

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Два человека пострадали в ДТП в Пятом поселке, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Вечером в понедельник на улице Пограничной около дома №7 водитель ВАЗ-1111 сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Одному из них, 49-летней женщине, назначено амбулаторное лечение, а 61-летняя пострадавшая госпитализирована.

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Комментарии

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User
2019-09-24 11:56:49
Походу, слепые и водитель, и "бессмертные" пешеходы. Раньше даже в детских садах учили, что при переходе дороги нужно посмотреть налево, а дойдя до середины - направо.
zanoza
2019-09-24 10:50:02
Совсем безбашенный водитель!
ppppp
2019-09-24 10:10:16
водитель слепой?
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