Автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости по теме
Загрузка...
Два человека пострадали в ДТП в Пятом поселке, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Вечером в понедельник на улице Пограничной около дома №7 водитель ВАЗ-1111 сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Одному из них, 49-летней женщине, назначено амбулаторное лечение, а 61-летняя пострадавшая госпитализирована.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.09.2019, 15:04
18.09.2019, 13:50
20.09.2019, 18:18
Аналитика
Сегодня 09:13
Обществоведение
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал, какие изменения произойдут в карельской столице в результате решений, принятых депутатами на сентябрьской сессии.
20.09.2019 13:25
18.09.2019 13:50
18.09.2019 09:52
17.09.2019 14:12
Чтиво
19.09.2019 14:18
Без политики
Новая детская клиника "Здравляндия" за несколько месяцев своей работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
19.09.2019 14:04
18.09.2019 09:55
16.09.2019 11:59
Медиа
Сегодня 11:07
Опрос
Нужно ли в Карелии включать отопление раньше установленных сроков?
Комментарии