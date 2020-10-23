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Автомобиль сбил пешехода на обочине дороги в Карелии, ГИБДД ищет водителя

Новости. Происшествия
09:32, 24 Октября 2020
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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ГИБДД устанавливает личность водителя, скрывшегося после ДТП, в котором пострадал пешеход.

По сообщению Госавтоинспекции, 23 октября неустановленный автомобиль в поселке Салми сбил пешехода - 30-летнего мужчину, двигавшегося по правой обочине дороги в попутном направлении.

"Водитель скрылся с места ДТП, помощи пострадавшему не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил. По факту ДТП проводится проверка, устанавливается личность водителя", - сообщили в ГИБДД.

Виновнику ДТП грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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