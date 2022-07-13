Автомобиль сгорел ночью под Петрозаводском (ФОТО)

В селе Заозерье пожарные пытались спасти автомобиль.
Как сообщается в паблике «Пожарная часть -75 Соломенное», 20 июля в 00.29 пожарно-спасательное подразделение Прионежского района (4 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле на улице Лесная в селе Заозерье.
В 00.48 пожар ликвидирован.
Причины, ущерб устанавливаются.
Ранее сообщалось, житель Карелии сгорел в собственной квартире.
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