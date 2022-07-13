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Житель Карелии сгорел в собственной квартире (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:36, 19 Июля 2022
фото: © Паблик ВК «ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"»

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Кеми на пожаре в жилом доме погиб один человек, спасены 19, в том числе трое детей, которых выводили по лестнице в дымозащитных масках, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 19 июля, в 3-этажном 10-квартирном жилом доме в Кеми произошел пожар, который унес жизнь человека.

Так, в 2.33 на пульт пожарно-спасательной службы Кеми поступило сообщение, что в доме на Пролетарском проспекте горит квартира.

Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 19 человек, 8 из которых были выведены из огня с использованием дымозащитных масок, среди спасенных трое детей.

Пожар был ликвидирован в 3.00.

В результате пожара огем повреждена комната на площади 15 кв.м, погиб один человек.

Причины пожара, виновные и ущерб устанавливаются.

В паблике пожарной охраны Кемского района опубликовано видео с места смертельного пожара.

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