Житель Карелии сгорел в собственной квартире (ВИДЕО)

Кеми на пожаре в жилом доме погиб один человек, спасены 19, в том числе трое детей, которых выводили по лестнице в дымозащитных масках, сообщили в МЧС Карелии.
В ночь на 19 июля, в 3-этажном 10-квартирном жилом доме в Кеми произошел пожар, который унес жизнь человека.
Так, в 2.33 на пульт пожарно-спасательной службы Кеми поступило сообщение, что в доме на Пролетарском проспекте горит квартира.
Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 19 человек, 8 из которых были выведены из огня с использованием дымозащитных масок, среди спасенных трое детей.
Пожар был ликвидирован в 3.00.
В результате пожара огем повреждена комната на площади 15 кв.м, погиб один человек.
Причины пожара, виновные и ущерб устанавливаются.
В паблике пожарной охраны Кемского района опубликовано видео с места смертельного пожара.
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