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Автомобиль снес дорожный знак и чуть не сбил пешехода после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:53, 26 Ноября 2020
фото: © кадр из видео
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Жесткая авария произошла сегодня утром на перекрестке у площади Кирова.

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды сегодня, 26 ноября в 7:50 столкнулись два автомобиля. Один участник ДТП двигался по улице Правды на Куйбышева, второй – от набережной по Карла Маркса.

Судя по видео, водитель иномарки, пересекавшей перекресток с улицы Правды, поехал на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло жесткое столкновение, от которого машину, двигающуюся по проспекту Карла Маркса, отбросило на тротуар. Автомобиль снес дорожный знак, пешеход отскочил в сторону.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Ранее водитель не удержал грузовик на прямой дороге в Карелии и упал в кювет.

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