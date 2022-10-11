Автомобиль снес ограждение после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение двух легковых автомобилей произошло на перекрестке улиц Чапаева и Чкалова.

Авария произошла сегодня, 11 декабря, в 17.33 на перекрестке улиц Чапаева и Чкалова. Видео ДТП опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, столкновение автомобилей произошло, когда один участник ДТП, двигаясь вверх по Чапаева, поворачивал на Чкалова, а второй спускался к нижнему чапаевскому кольцу. От удара легковушку отбросило на ограждение и тротуар, где, к счастью, не было пешеходов.

Момент ДТП запечатлела камера компании Ситилинк.