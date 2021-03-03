Автомобиль снова становится роскошью, а не средством передвижения, особенно в Карелии

Средняя стоимость легковых автомобилей иностранных марок, продаваемых в Карелии за год выросла на 19,23%. В республике они дорожают быстрее, чем по России, а с 1 марта автодилеры снова переписали ценники.

По данным Карелиястата, стоимость иномарок в республике в феврале достигла в среднем 1,2 млн рублей.

По оценке Нацбанка Карелии, цены в республике растут быстрее, чем, в целом, по России.

"Это обусловлено более высокой востребованностью личного автотранспорта в Карелии (доля легковых автомобилей в потребительской корзине региона более чем вдвое превышает показатель по России в целом) в связи с наличием на территории республики большого числа труднодоступных и отдаленных населенных пунктов, невысокой плотностью населения, а также популярностью загородного строительства", - пояснили в Нацбанке.

С 1 марта многие бренды снова подняли цены. Некоторые автодилеры - на одну-две модели, а другие — на весь модельный ряд. Рост цен привел к тому, что некоторые модели попали в список автомобилей, облагаемых так назывемым "налогом на роскошь". Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".