Автомобиль улегся на крышу в одном из районов Петрозаводска

Очевидцы запечатлели перевертыш на дороге в одном из районов карельской столицы.
И происшествии в Петрозаводске сообщили в сети.
Так, в одном из карельских телеграм-каналов опубликовали видео, на которое очевидцы засняли последствия дорожной аварии.
В Петрозаводске автомобиль перевернулся на крышу, рассказали в источнике.
Авария произошла в понедельник, 20 января, на улице Зайцева. На кадрах видно, что белая машина лежит на крыше.
«Немудрено, что такое случится», — слышен голос за кадром.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.
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