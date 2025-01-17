Автомобиль улегся на крышу в одном из районов Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: ДТП Птз и Карелии / Телеграм-канал

Очевидцы запечатлели перевертыш на дороге в одном из районов карельской столицы.

И происшествии в Петрозаводске сообщили в сети.

Так, в одном из карельских телеграм-каналов опубликовали видео, на которое очевидцы засняли последствия дорожной аварии.

В Петрозаводске автомобиль перевернулся на крышу, рассказали в источнике.



Авария произошла в понедельник, 20 января, на улице Зайцева. На кадрах видно, что белая машина лежит на крыше.



«Немудрено, что такое случится», — слышен голос за кадром.



Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.