Автомобиль встал на пути гонщика в Петрозаводске и спас пешехода (ВИДЕО)

ДТП, где при столкновении двух автомобилей чуть не пострадал пешеход, попало в объектив камеры наружного наблюдения.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещен пост с видеороликом, на котором запечатлен момент аварии на пересечении ул.Антикайнена и ул.Красной, где 20 октября в 20.55 произошло столкновение двух автомобилей.

Пешеходы спокойно переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, автомобиль совершал левый поворот, тоже на разрешающий сигнал, но неожиданно на перекресток вылетел второй участник движения и снес машину, которая поворачивала. От удара автомобили разлетелись по сторонам проезжей части, едва не задев пешеходов.

"Пешеходу, идущему со стороны "Спорттоваров", стоит призадуматься о переходе дороги даже на "зеленый", - написано в комментарии под видео. - Торпеда аккурат в него летела, не измени траекторию выезжающий автомобиль по ул.Красной. Зелёный сигнал светофора - не гарантия вашей безопасности из-за таких водителей".