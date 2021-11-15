Автомобиль вылетел на заснеженный тротуар в Петрозаводске после аварии (ВИДЕО)

На проспекте Александра Невского произошло столкновение двух автомобилей.

Вчера, 23 ноября, на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого в Петрозаводске произошла авария — столкнулись два легковых автомобиля. Момент ДТП попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, один автомобиль двигался по проспекту Александра Невского от озера, в то время как машина второго участника аварии пересекала проспект по улице Льва Толстого. Столкновение произошло непосредственно на перекрестке.

В результате аварии автомобили отбросило на край перекрестка, один из них вылетел на тротуар — на тот момент, к счастью, там не было пешеходов. Информация о пострадавших уточняется, автомобили получили механические повреждения.

Как уточнили в МЧС Каоелии, для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники пожарно-спасательного подразделения Петрозаводска — 3 человека и 1 единица техники.

Ранее стало известно об аварии на севере Карелии — автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся, водитель получила травмы.