Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Парфенчиков призвал первого зама мэра Петрозаводска «открыться для народа» 17
23.11.2021 12:59

Автомобиль вылетел на заснеженный тротуар в Петрозаводске после аварии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
10:18, 24 Ноября 2021
фото: кадр из видео

Новости партнеров

На проспекте Александра Невского произошло столкновение двух автомобилей.

Вчера, 23 ноября, на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого в Петрозаводске произошла авария — столкнулись два легковых автомобиля. Момент ДТП попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, один автомобиль двигался по проспекту Александра Невского от озера, в то время как машина второго участника аварии пересекала проспект по улице Льва Толстого. Столкновение произошло непосредственно на перекрестке.

В результате аварии автомобили отбросило на край перекрестка, один из них вылетел на тротуар — на тот момент, к счастью, там не было пешеходов. Информация о пострадавших уточняется, автомобили получили механические повреждения.

Как уточнили в МЧС Каоелии, для ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники пожарно-спасательного подразделения Петрозаводска — 3 человека и 1 единица техники.

Ранее стало известно об аварии на севере Карелии — автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся, водитель получила травмы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
17.11.2021, 09:51
Правительство России утвердило новый перечень районов Крайнего Севера

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 6
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»