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Автомобиль на севере Карелии вылетел с трассы и перевернулся: пострадал водитель (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:37, 24 Ноября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Женщина за рулем иномарки получила травмы в перевернувшемся автомобиле на трассе в Муезерском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Муезерском районе на 152 километре трассы Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша произошла авария — 37-летняя женщина за рулем автомобиля Kia Rio не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. ДТП произошло 23 ноября в 17.45 вечера.

В результате аварии водитель была травмирована, ей была оказана медицинская помощь.

Напомним, накануне два автомобиля в Петрозаводске выбросило на газон после жесткого столкновения.

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