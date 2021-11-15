Автомобиль на севере Карелии вылетел с трассы и перевернулся: пострадал водитель (ФОТО)

Женщина за рулем иномарки получила травмы в перевернувшемся автомобиле на трассе в Муезерском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Муезерском районе на 152 километре трассы Р-21 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша произошла авария — 37-летняя женщина за рулем автомобиля Kia Rio не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась. ДТП произошло 23 ноября в 17.45 вечера.

В результате аварии водитель была травмирована, ей была оказана медицинская помощь.

Напомним, накануне два автомобиля в Петрозаводске выбросило на газон после жесткого столкновения.