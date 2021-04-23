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Автомобиль вылетел с дороги в лесополосу в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:11, 24 Апреля 2021
фото: источник - "ДТП Петрозаводска и Карелии"
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На Лососинском шоссе иномарка не вписалась в поворот и упала с дороги на деревья.

В минувшую пятницу, 23 апреля, в 11.50 на Лососинском шоссе, у Республиканской больницы, автомобиль Audi TT попал в аварию, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Легковой автомобиль двигался по Лососинскому шоссе со стороны Древлянского кольца.

Судя по видео, при совершении правого поворота на улицу Высотную, автомобиль не вписался в поворот, наехал на бордюрный камень и вылетел с последующим опрокидыванием за пределы дороги через тротуар в лесопарковую зону.
К счастью, на тротуаре в момент ДТП не оказалось пешеходов.
Бордюр, несколько деревьев и транспортное средство получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

 

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