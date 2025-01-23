Автомобиль взорвался возле многолюдного торгового центра в Петрозаводске

На парковке у «Лотос Плаза» вспыхнула легковушка.

Взрыв и пожар произошел сегодня вечером, 27 января, на парковке возле торгового центра «Лотос Плаза» в Петрозаводске. Произошедшее зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, легковой автомобиль какое-то время стоял на парковке. Затем к нему вплотную подъехала другая легковушка. В 20.27 вечера произошел взрыв, после чего первый автомобиль загорелся. Второй быстро отъехал, но остановился совсем недалеко, и, судя по всему, тоже загорелся.

Первый автомобиль очевидцы сумели оттащить от места взрыва, однако огонь охватил значительную часть машины. Второе авто сумели быстро потушить своими силами. Первую же машину тушили уже пожарные, прибывшие на место спустя 7 минут после взрыва.

Наличие пострадавших и причины инцидента уточняются.