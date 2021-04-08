Автомобилист сбил ребенка в Петрозаводске (ВИДЕО)

На пешеходном переходе иномарка сбила ребенка, он госпитализирован.

Восьмого апреля, в четверг, в 18-03 автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе на Кукковке. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля "Nissan Almera" произошло на Карельском проспекте, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Сортавальская.

Автомобиль двигался по Карельскому проспекту в сторону улицы Лыжная. Женщина и ребенок переходили проезжую часть Карельского проспекта по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем водитель совершил наезд.

Сообщается, что в момент ДТП светофор на пешеходном переходе не работал.

По предварительной информации, в результате наезда травмирован ребенок 2015 года рождения. Он госпитализирован.

Камера компании "Ситилинк" запечатлела момент происшествия.

Ранее сообщалось, как автомобиль сбил пожилую пару в центре Петрозаводска.