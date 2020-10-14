Автомобилист в Петрозаводске остановил машину с пьяным водителем (ВИДЕО)

Мужчина отобрал у пьяного водителя ключи и вызвал ГИБДД.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как на пересечении ул.Красной и ул.Вольной 13 октября в 16.48 автомобилист выбежал из машины и отобрал ключи у водителя впереди остановившейся иномарки.

В паблике отмечается, что в объектив камеры попал момент остановки очевидцем нетрезвого видителя.

Позже в комментариях водитель, остановивший нарушителя, объяснил, как он понял, что за рулем нетрезвый человек.

"Водитель ехал впереди меня по ул. Мелентьевой в сторону Октябрьского. Перестроение, движение зигзагами, резкие остановки, непропуск пешеходов, создание аварийной ситуации. На Октябрьском я поравнялся с ним и увидел, что он лежит на руле. Не мог его остановить раньше, но и не мог пустить его в центр города. На его автомашине с правой стороны имелись следы ДТП, вмятины и царапины, сломано зеркало", - так описал ситуацию мужчина, возможно, спасший чьи-то жизни.