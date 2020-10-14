890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Ведущие телешоу "Орел и Решка" спрятали в Карелии 100 долларов 5
14.10.2020 11:26
Врач назвала болезни, на которые указывают холодные ноги 1
14.10.2020 19:40
Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова 21
14.10.2020 14:55
В Петрозаводске найден водитель, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе
14.10.2020 16:22
Стюардесса раскрыла правду о романах с пилотами и пассажирами
14.10.2020 21:30

Автомобилист в Петрозаводске остановил машину с пьяным водителем (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:00, 15 Октября 2020
Загрузка...

Мужчина отобрал у пьяного водителя ключи и вызвал ГИБДД.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлено, как на пересечении ул.Красной и ул.Вольной 13 октября в 16.48 автомобилист выбежал из машины и отобрал ключи у водителя впереди остановившейся иномарки.

В паблике отмечается, что в объектив камеры попал момент остановки очевидцем нетрезвого видителя.

Позже в комментариях водитель, остановивший нарушителя, объяснил, как он понял, что за рулем нетрезвый человек.

"Водитель ехал впереди меня по ул. Мелентьевой в сторону Октябрьского. Перестроение, движение зигзагами, резкие остановки, непропуск пешеходов, создание аварийной ситуации. На Октябрьском я поравнялся с ним и увидел, что он лежит на руле. Не мог его остановить раньше, но и не мог пустить его в центр города. На его автомашине с правой стороны имелись следы ДТП, вмятины и царапины, сломано зеркало", - так описал ситуацию мужчина, возможно, спасший чьи-то жизни.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ppppp
2020-10-15 09:21:22
Зачет! Молодец!
Саныч
2020-10-15 08:36:38
Молодец!
asusls
2020-10-15 08:15:13
Молодец неравнодушный горожанин!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

13.10.2020 11:55
Личное мнение
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
Депутат Петросовета, председатель постоянной комиссии горсовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Павел Сандберг высказал свое мнение о ситуации с общественным транспортом.
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 6
09.10.2020 14:16
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 9
07.10.2020 11:05
архив чтиво

Медиа

Ярмарка 2020 в Петрозаводске
09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»