Автомобилист задолжал деньги заповеднику в Карелии за разбитую машину

Новгородские судебные приставы взыскали деньги за разбитый автомобиль, принадлежащий карельскому заповеднику "Кивач".

Новгородские судебные приставы взыскали ущерб в размере 145 тысяч рублей, причиненный природному заповеднику "Кивач". Данный ущерб был нанесен новгородцем, который не смог разъехаться с автомобилем заповедника и совершил ДТП. Об этом информирует пресс-служба судебных приставов по Новгородской области.

Сообщается, что приставы возбудили исполнительное производство, применили необходимые принудительные меры. Был наложен арест на деньги на расчетном счете, вынесено ограничение на управление транспортным средством.

Новгородец стал переводить деньги в пользу заповедника.

"Надо отметить, что гражданин М. и сам старался максимально быстро избавиться от задолженности, но это не освободило его от взыскания исполнительского сбора", - сообщили приставы.

В итоге ущерб был полностью возмещен.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков хочет построить у водопада "Кивач" гостиницу и кафе.