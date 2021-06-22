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Автомобилистам на трассе М4 «Дон» будет доступна голосовая связь и мобильный интернет

Новости. Общество
15:28, 22 Июня 2021
фото: © Trans.ru

МегаФон построит и модернизирует более 200 базовых станций на трассе М4 «Дон».

Высокоскоростной интернет и стабильная голосовая связь будет доступна на всех участках трассы общей протяженностью 1543 км и в близлежащих населенных пунктах. 

Работы на трассе М4 «Дон» пройдут в два этапа: в 2021 году в дополнение к существующей инфраструктуре компании планируется строительство и модернизация 50 базовых станций, а до конца 2022 года – более 150. Новые объекты появятся на территориях Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, а также в Краснодарском крае и Адыгее.

Помимо улучшения голосового соединения, особое внимание будет уделяться покрытию сети 4G, которое после завершения строительства увеличится на 1297 км. Абоненты смогут общаться в мессенджерах, смотреть видео, играть в онлайн-игры со скоростью передачи данных до 70 Мбит/с. Высокоскоростной мобильный интернет будет полезен как абонентам, так и бизнесу, например, позволит внедрять новые цифровые сервисы для мониторинга транспорта и контроля состояния дорог.

«Бесперебойная связь на трассе – это не только комфортная поездка для автомобилистов, но и безопасность в случае непредвиденных ситуаций, возможность связаться с экстренными службами. Ежедневный пассажиропоток на трассе М4 составляет более 80 тыс. человек, и наша задача обеспечить максимальный сервис для абонентов. Реализация проекта также позволит улучшить связь в населённых пунктах, находящихся вблизи трассы», – отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Абоненты МегаФона активно пользуются мобильными сервисами в дороге. В 2021 году общая длительность звонков на трассе М4 «Дон» составляет в среднем более 15 тыс. часов в день. Также абоненты активно используют мобильный интернет и приложения: более 40% всего мобильного интернет-трафика приходится на YouTube, Instagram и TikTok, также популярен в дороге сервис МегаФон ТВ.

МегаФон имеет большой опыт по созданию телекоммуникационной инфраструктуры вдоль трасс. В 2020 году было завершено строительство на скоростной автодороге М11 «Нева» протяжённостью 680 км около 100 дополнительных базовых станций в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях. Кроме того, в июне на Петербургском международном экономическом форуме МегаФон и Автодор подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М12 Москва – Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей. 

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-22 16:41:05
Отличная новость. Петрозаводцы каждый день там ездят
Изя
2021-06-22 16:45:40
театральный критик, :)
А так жуткая трасса , год назад по ней проехал . еле вернулся )))
Беня
2021-06-22 16:23:49
Дык офтоп. Где "Дон" и где наша Коля? Вот ежли бы на Коле связь сделали, это б было дело :)
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