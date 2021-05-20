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«Петр-I» перекроет движение на трассе «Кола» на 45 минут

Новости. Общество
18:20, 21 Мая 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ладожский мост через Неву разведут на 45 минут для прохождения яхты «Петр-I», сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

В понедельник, 24 мая, в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия).

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«С 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке яхты «Пётр-1» с максимальным высотным габаритом 23,5 метра  ООО «ЕвроТрансСтрой» произведет разводку моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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