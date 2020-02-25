Автомобилисты столкнулись и собрали "паровоз" в центре Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО)

В центре карельской столицы произошло групповое ДТП, в котором были повреждены пять автомобилей.

Во вторник, 25 февраля, днем на улице Куйбышева в Петрозаводске произошло столкновение автомобилей Toyota, Chevrolet, Lada, Volvo и Suzuki , сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Авария произошла перед регулируемым перекрёстком. Легковые автомобили двигались по улице Куйбышева в сторону площади Кирова.

Тойота врезалась сзади в стоящий перед перекрёстком Шевроле. Удар был такой силы, что Шевроле отбросило вперед на стоящую перед ним Ладу. Ладу, в свою очередь, отбросило на Вольво; Вольво - на Сузуки.

Сообщается, что обошлось без жертв. Машины получили мехнические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Камера наблюдения "Сампо.ру" зафиксировала момент столкновения.

В конце минувшего года четыре автомобиля сделали "паровозик" в центре Петрозаводска.