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Автомобилисты столкнулись и собрали "паровоз" в центре Петрозаводска (ФОТО, ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:15, 26 Февраля 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК
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В центре карельской столицы произошло групповое ДТП, в котором были повреждены пять автомобилей.

Во вторник, 25 февраля, днем на улице Куйбышева в Петрозаводске произошло столкновение автомобилей Toyota, Chevrolet, Lada, Volvo и Suzuki , сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Авария произошла перед регулируемым перекрёстком. Легковые автомобили двигались по улице Куйбышева в сторону площади Кирова.

Тойота врезалась сзади в стоящий перед перекрёстком Шевроле. Удар был такой силы, что Шевроле отбросило вперед на стоящую перед ним Ладу. Ладу, в свою очередь, отбросило на Вольво; Вольво - на Сузуки.

Сообщается, что обошлось без жертв. Машины получили мехнические повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Камера наблюдения "Сампо.ру" зафиксировала момент столкновения.

В конце минувшего года четыре автомобиля сделали "паровозик" в центре Петрозаводска.

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