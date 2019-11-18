Четыре автомобиля сделали "паровозик" в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Новости по теме
Загрузка...
В Петрозаводске на проспекте Ленина столкнулись четыре автомобиля.
В вечерний час-пик на проспекте Ленина в Петрозаводске затруднено движение из-за ДТП с участием сразу четырех машин. Автомобили столкнулись в районе университета, выстроившись в класический "паровозик".
В "паровозике" одна отечественная машина и три иномарки.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.11.2019, 14:20
17.11.2019, 11:05
14.11.2019, 13:19
12.11.2019, 11:54
18.11.2019, 11:58
Аналитика
Сегодня 13:45
Обществоведение
В Питкярантском городском суде вынесен приговор 19-летнему Андрею Жильцову, обвиняемому "в причинении смерти" трем друзьям на Ладожском озере 19 июня 2017 года.
Сегодня 11:58
Сегодня 09:08
15.11.2019 16:52
15.11.2019 12:38
Чтиво
Сегодня 10:37
Личное мнение
Депутат Заксобрания Карелии от Сегежского района Андрей Рогалевич потребовал привлечения к ответственности лиц, виновных в экологическом бедствии в Сегеже.
14.11.2019 14:03
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
Медиа
15.11.2019 16:07
Опрос
Напугал ли вас "Сегежский мор"?
Комментарии