Четыре автомобиля сделали "паровозик" в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

В Петрозаводске на проспекте Ленина столкнулись четыре автомобиля.

В вечерний час-пик на проспекте Ленина в Петрозаводске затруднено движение из-за ДТП с участием сразу четырех машин. Автомобили столкнулись в районе университета, выстроившись в класический "паровозик".

В "паровозике" одна отечественная машина и три иномарки.