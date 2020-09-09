Автомобильный парк Сегежского ЦБК пополнился новой спецтехникой

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат в Карелии приобрел пять новых автомобилей спецпетехники.

В рамках инвестиционной программы по обновлению автотранспортного парка Сегежского ЦБК (Segezha Group, АФК "Система") приобретены пять новых автомобилей спецтехники: два автобетоносмесителя "КамАЗ", автокран "Ивановец", тягач и полуприцеп. Они будут задействованы на строительных и ремонтных работах по реконструкции предприятия.

"Комбинат на постоянной основе обновляет парк вспомогательной техники. От работы автотранспортного цеха и его технических возможностей во многом зависит качество ремонтных и строительных работ по созданию новой инфраструктуры предприятия. Это неотъемлемая часть комплексной программы модернизации, повышения производственной эффективности и технологического переоснащения базового актива компании в Карелии", - отмечает директор по инвестициям Сегежского ЦБК Татьяна Балехова.

Начальник автомобильного цеха Сегежского ЦБК Руслан Асапов высоко оценивает возможности новой техники, в том числе при использовании ее в непростых климатических и ландшафтных условиях Карелии. Поскольку водители проводят за рулем более восьми часов в день, важна и оснащенность автомашин системами кондиционирования. Закупка позволила обеспечить должный уровень комфорта, безопасности и качества выполняемых работ.

В автотранспортном цехе Сегежского ЦБК работает 57 водителей категорий B, C, D, E, F, механиков и автослесарей. На балансе цеха - 42 единицы техники, в том числе автокраны, автолестницы, автоцистерны для противопожарной службы предприятия, грузовая и легковая автотехника.