Автомойка в Петрозаводске пригрела бывшего работника, а он их обобрал

Бывший работник автомойки украл ноутбук у администратора и продал за бесценок, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 35-летнего гражданина. У него пропал ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, заявитель выполняет функции администратора на автомойке, портативную технику он приносил с собой для работы. Во время одной из ночных смен ноутбук исчез.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 37-летний гражданин.

Ранее мужчина также работал на автомойке, но затем уволился.

Несмотря на это, коллеги продолжали предоставлять ему доступ в служебное помещение, иногда мужчина там ночевал. По версии следствия, когда он увидел чужой ноутбук, решил похитить. В дальнейшем сбыл за 2,5 тысячи рублей.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.