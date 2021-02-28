Автомойка в Петрозаводске пригрела бывшего работника, а он их обобрал

Бывший работник автомойки украл ноутбук у администратора и продал за бесценок, сообщили в МВД Карелии.
На прошлой неделе в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 35-летнего гражданина. У него пропал ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, заявитель выполняет функции администратора на автомойке, портативную технику он приносил с собой для работы. Во время одной из ночных смен ноутбук исчез.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 37-летний гражданин.
Ранее мужчина также работал на автомойке, но затем уволился.
Несмотря на это, коллеги продолжали предоставлять ему доступ в служебное помещение, иногда мужчина там ночевал. По версии следствия, когда он увидел чужой ноутбук, решил похитить. В дальнейшем сбыл за 2,5 тысячи рублей.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.
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