Автопарк «РКС-Петрозаводск» пополнился новой техникой

Сегодня на площади Кирова главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов и глава администрации Петрозаводска Владимир Любарский вручили ключи от 11 единиц техники водителям «ПКС-Водоканал» и «ПКС-Тепловые сети».

Качество и скорость выполнения работ напрямую зависят от той техники и оборудования, на которой работают сотрудники ГК «РКС-Петрозаводск», поэтому обновление автопарка является одной из первостепенных задач инвестиционной программы контура. За последние 10 лет автопарк предприятий полностью обновился, но поступление новой техники продолжается: 8 фургонов «Газель», половина из которых оборудованы под аварийно-ремонтные мастерские, один бортовой автомобиль с манипулятором на шасси «Газель Next», один автокран и новая каналопромывочная машина на шасси «КАМАЗ».

Аварийно-ремонтные машины необходимы для перевозки бригады и инструмента к месту работ и обратно. Новый автомобиль вмещает в себя 6 человек, фургон машины разделен отсеками. В случае необходимости, ремонтная бригада может осуществлять прием пищи, не покидая место повреждения — для этого в фургоне есть откидной стол, микроволновая печь, ящик для посуды, умывальник и даже автохолодильник. Благодаря тому, что в автомобиле установлен генератор, работники могут на месте подключать сварочное оборудование и переносной электроинструмент (фургон машины укомплектован сварочным аппаратом и верстаком). У аварийно-ремонтных автомобилей есть и еще одна очень полезная функция: их используют в качестве резервного электроснабжения канализационных и водопроводных насосных станций.

Каналопромывочная машина будет использоваться на участке канализации. От выхода этих машин на линию зависит своевременное устранение засоров сетей и утечек, предотвращение развития аварийных ситуаций на сетях города Петрозаводска и Прионежского района Республики Карелия и возобновление водоснабжения и водоотведения абонентов.

Владимир Любарский отметил: «Все это делается на благо Петрозаводска и его жителей. Ведь каналопромывочная машина с точки зрения пользы для горожан ничуть не меньше важна, чем пожарная или полицейская.»

Общая стоимость новой техники — более 56 миллионов рублей.