Автопоезд «потерял» груз на кольцевой дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

Тяжелый груз обрушился во время движения автомобиля по кольцевой дороге в столице Карелии.

Происшествие с участием седельного тягача с полуприцепом произошло на пересечении Лесного проспекта и улицы Чапаева в Петрозаводске 7 декабря в 05-31. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автопоезд двигался по Лесному проспекту. ДТП произошло на перекрёстке с круговым движением. Массивная металлоконструкция вывалилась из прицепа на проезжую часть в тот момент, когда автомобиль совершал поворот.

ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, что два пешехода в Петрозаводске оказались под колесами автомобилей за сутки.