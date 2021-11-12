Два пешехода в Петрозаводске оказались под колесами автомобилей за сутки

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что в результате ДТП в Петрозаводске пострадали два пешехода.

Оба происшествия произошли вечером шестого декабря, в понедельник, информирует ГИБДД.

В 17 часов 30 минут на улице Пограничная, 19 водитель автомобиля «Ford Focus» совершил наезд на пешехода — 61-летнего мужчину, который переходил проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в 17 часов 13 минут на улице Сортавальская, 6. По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленной машине совершил наезд на пешехода — 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда девочка получила травмы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливается личность водителя.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель сбил девочку на пешеходном переходе и уехал с места ДТП.