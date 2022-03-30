Автопоезд рассыпал груз на проезжую часть в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом произошло на круговой развязке в Петрозаводске.
Это случилось на пересечении Лесного проспекта и Лососинского шоссе, сообщает сайт dtpptz.ru.
Перевозимый в открытом полуприцепе груз сорвал крепления и, сбив борт с правой стороны, вывалился на проезжую часть.
Судя по видео, рассыпавшийся груз мог повредить выезжающий на перекрёсток легковой автомобиль.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
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