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Автопробег «Дорогу молоку» пройдет в Карелии

Новости. Общество
11:07, 20 Июля 2021
фото: shok-darvina.livejournal.com

Автопробег «Дорогу молоку» с участием представителей молочной индустрии пройдет со 2 по 5 августа по территории Ленинградской области, Республики Карелия и Вологодской области.

Это следует из программы мероприятия, размещенной на официальном сайте автопробега.

Автопробег стартует 2 августа в Санкт-Петербурге, 3 августа участники прибудут в Сортавалу, а 4 августа — в Петрозаводск.

Они намерены посетить Олонецкий молочный комбинат, заводы «Славмо» и «Медвежка», совхозы «Ладожское», «Ильинское» и «Мегрега». Представители отрасли обменяются опытом с карельскими коллегами.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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