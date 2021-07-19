Автопробег «Дорогу молоку» пройдет в Карелии

Автопробег «Дорогу молоку» с участием представителей молочной индустрии пройдет со 2 по 5 августа по территории Ленинградской области, Республики Карелия и Вологодской области.

Это следует из программы мероприятия, размещенной на официальном сайте автопробега.

Автопробег стартует 2 августа в Санкт-Петербурге, 3 августа участники прибудут в Сортавалу, а 4 августа — в Петрозаводск. Они намерены посетить Олонецкий молочный комбинат, заводы «Славмо» и «Медвежка», совхозы «Ладожское», «Ильинское» и «Мегрега». Представители отрасли обменяются опытом с карельскими коллегами. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».