Автосалон "СТК1-Центр" отказался прекратить торговлю под этим брендом, вопреки решению УФАС

Владелец автосалона "СТК1-Центр", обвиненный в незаконном использовании бренда известной в прошлом в Петрозаводске компании "СТК" убрал с рекламы ее логотип, но отказался изменить название.

Это следует из решения комиссии Карельского УФАС по жалобе двух петербургских компаний, предъявивших свои права на товарный знак СТК.

Как сообщалось ранее, товарный знак принадлежит ООО "Эксперт", которое предоставило право его использования ООО "Зенит Авто". У этой фирмы есть в Санкт-Петербурге автосалон "СТК CENTER", где продаются автомобили Nissan и Datsun.

После начала разбирательства, с рекламных аншалогов "СТК1-Центр" в Петрозаводске исчез логотип в виде латинской буквы "S", но название салона осталось.

"Свою вину в использовании в отсутствие разрешения правообладателя товарных знаков вместе с буквенным обозначением "СТК1-Центр", сходным до степени смешения с коммерческим наименованием ООО "Зенит Авто" (СТК CENTER), ИП <…>. не признал", - говорится в решении УФАС.

Антимонопольная служба пояснила, почему считает незаконными использование названия "СТК1-Центр" без разрешения правообладателя товарного знака СТК.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".