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Новости. Экономика
10:08, 26 Февраля 2019

Автошкола "Престиж" готовится к проведению "ПапаМамаРалли-2019"

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Автошкола "Престиж" хорошо известна в Петрозаводске своими праздниками, соревнованиями и конкурсами.

Например, каждый год она проводит, ставший традиционным, конкурс по раскрашиванию машин "АвтоБодиАрт". Несколько лет подряд "Престиж" проводила конкурс "АвтоПапа". Но годы шли и формат "АвтоПапы" (ПДД, вождение и творческий конкурс) стал откровенно тесноват. Кроме того, появилось понимание, что противопоставлять "АвтоМам"у и "АвтоПапу" – дело неблагодарное, ведь семья – дело общее.

На дороге не делят водителей на мужчин и женщин, так зачем же проводить соревнования для "автопап" и "автомам" отдельно? Пусть соревнуются вместе!

В 2016 году впервые были проведены соревнования нового типа – семейный конкурс, связанный с автомобилем и безопасностью. "ПапаМамаРалли" вобрал в себя лучшее из старых "АвтоПапы" и "АвтоМамы", плюс добавились новые конкурсы, в том числе для детей. Теперь они не просто болеют за родителей, а тоже соревнуются и вносят весомый вклад в победу семьи.

Результат получается отличный! Совместный семейный досуг, совместные борьба и победа, даже совместные трудности – они сплачивают семью и помогают лучше понимать друг друга. А что может быть ценнее?

В этом году мероприятие пройдёт 15 марта.

Автошкола "Престиж" приглашает всех желающих участвовать в "ПапаМамаРалли-2019"! По вопросам участия вашей семьи в конкурсе, обращайтесь по телефону 27-45-45.

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