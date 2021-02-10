Автошкола "Престиж" на "Гиперборее" – экология рулит

Сотрудники школы приняли активное участие в организации Международного фестиваля "Гиперборея-2021".

На выходных в Петрозаводске прошел любимый горожанами зимний праздник снежных и ледовых скульптур. "Престиж" не мог остаться в стороне от фестиваля.

Несмотря на мороз, сотрудники "Престижа" организовали на Онежской набережной игровую площадку, где все желающие, в том числе дети, могли поиграть, показав свою ловкость, смекалку и знание ПДД.

Автошкола провела викторину на знание ПДД, устройства автомобиля и истории техники. Дети и взрослые, правильно ответившие на несколько вопросов, награждались памятными сувенирами: фликерами (световозвращателями), фирменными кепками и футболками "Престижа".

Самым маленьким загадывали загадки про дорожное движение и давали им возможность поиграть "в машинки".

В этом году помимо "традиционных" автомобильных и ПДД-конкурсов организовали еще и экологические. Странным это может показаться только тем, кто плохо знает "Престиж". Уже много лет десятки машин автошколы работают на газе, а это гораздо экологичнее, чем на бензине и дизельном топливе. Все вредные отходы - лампы дневного света и аккумуляторы - утилизируются строго по закону.

Участникам экоконкурсов от "Престижа" предлагалось определить следы зверей, а также назвать птиц и рыб, изображенных на фото и обитающих в Карелии.

Удивительно, но среди петрозаводчан оказалось довольно много знатоков животного мира и опытных следопытов. Все они получили за свои знания и активность призы.

Фото с мероприятия здесь. http://prestizh.onego.ru/news/?article=815

Хотите учиться в экологичной, социально ответственной и интеллектуально продвинутой автошколе? Приходите в "Престиж"! Петрозаводск, Ленина, 3. Тел. 27-45-45.

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