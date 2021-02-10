Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители Карелии стали получать новые квитанции по оплате "коммуналки" 5
10.02.2021 13:37
Мэрия Петрозаводска выставила на аукцион участки земли под застройку 1
10.02.2021 14:47
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии 7
10.02.2021 15:05
Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире 1
10.02.2021 19:40
Ученые предсказали очередную волну пандемии COVID-19 2
10.02.2021 21:30
В Карелии заканчивается финансовая поддержка работающих пенсионеров, отправленных на самоизоляцию из-за коронавируса 24
10.02.2021 14:03

Автошкола "Престиж" на "Гиперборее" – экология рулит

Новости. Общество
11:00, 11 Февраля 2021
фото: Автошкола "Престиж"
Загрузка...

Сотрудники школы приняли активное участие в организации Международного фестиваля "Гиперборея-2021".

На выходных в Петрозаводске прошел любимый горожанами зимний праздник снежных и ледовых скульптур. "Престиж" не мог остаться в стороне от фестиваля.

Несмотря на мороз, сотрудники "Престижа" организовали на Онежской набережной игровую площадку, где все желающие, в том числе дети, могли поиграть, показав свою ловкость, смекалку и знание ПДД.

Автошкола провела викторину на знание ПДД, устройства автомобиля и истории техники. Дети и взрослые, правильно ответившие на несколько вопросов, награждались памятными сувенирами: фликерами (световозвращателями), фирменными кепками и футболками "Престижа".

Самым маленьким загадывали загадки про дорожное движение и давали им возможность поиграть "в машинки".

В этом году помимо "традиционных" автомобильных и ПДД-конкурсов организовали еще и экологические. Странным это может показаться только тем, кто плохо знает "Престиж". Уже много лет десятки машин автошколы работают на газе, а это гораздо экологичнее, чем на бензине и дизельном топливе. Все вредные отходы - лампы дневного света и аккумуляторы - утилизируются строго по закону.

Участникам экоконкурсов от "Престижа" предлагалось определить следы зверей, а также назвать птиц и рыб, изображенных на фото и обитающих в Карелии.

Удивительно, но среди петрозаводчан оказалось довольно много знатоков животного мира и опытных следопытов. Все они получили за свои знания и активность призы.

Фото с мероприятия здесь. http://prestizh.onego.ru/news/?article=815

Хотите учиться в экологичной, социально ответственной и интеллектуально продвинутой автошколе? Приходите в "Престиж"! Петрозаводск, Ленина, 3. Тел. 27-45-45.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
04.02.2021, 14:30
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…"
Сегодня 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 3
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

10.02.2021 17:03
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Клиника доброго стоматолога 1
09.02.2021 09:07
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»