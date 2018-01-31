Автошкола "Престиж" помогла провести гонки на собачьих упряжках

В Петрозаводске прошел этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках.

Автошкола "Престиж" поддержала это любимое многими жителями и гостями Карелии мероприятие и стала партнером гонки.

- Мне сделали предложение, от которого просто не смогла оказаться, - говорит директор автошколы "Престиж" Жанна Беляева. - Во-первых, она очень любит собак, а во-вторых, в данном случае речь идет о международном престиже Петрозаводска и Карелии. Поддержать такое мероприятие – это значит проявить здоровый патриотизм и любовь к своему краю!

Гонки на собачьих упряжках проводятся в Карелии уже в шестой раз. Мероприятие стало еще одной славной традицией нашей республики. Даже несмотря на то, что в прошлом году мероприятие не состоялось из-за слишком теплой погоды, на гонку 2018 зарегистрировалось около 120 спортсменов из всех уголков России, а также из Белоруссии, Финляндии, Швеции.

Мероприятие, организованное известным полярным путешественником и директором компании "Скифы тур" Виктором Симоновым, поддержали глава Карелии Артур Парфенчиков и правительство республики.

По результатам гонки директору автошколы "Престиж" вручено благодарственное письмо.

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