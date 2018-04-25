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Новости. Общество
13:01, 25 Апреля 2018

Автошкола "Престиж" продолжила любимый горожанами автоконкурс

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Популярность проводимого автошколой "Престиж" конкурса "Петрозаводские пердимонокли" оказалась настолько велика, что рука не поднимается просто подвести итоги и закрыть его.

Да и глупостей в сфере регулирования дорожного движения на улицах Петрозаводска хватает, обидно оставлять их без внимания.

Итак, конкурс решено продолжить. Пришло время загадать новые загадки с призами для всех. Мы предлагаем вам еще одну "загадочную картинку".

Смотрим фото. Ваша задача – объяснить, почему такое "регулировочное" решение (набор знаков) это глупость.

Тот, кто сделает это лучше других, получит ценные подарки от автошколы "Престиж" – кепку и футболку с логотипом автошколы, а также сертификат на предъявителя на оплату обучения в автошколе "Престиж" на сумму 7000 рублей (учитесь сами или подарите другу).

Остальным участникам – сувениры с символикой автошколы на память! Срок – до полуночи 2 мая 2018 года. Итоги подведем и опубликуем 03.05.2018.

Ответы присылайте сообщением в группу во ВКонтакте.

P.S. Подробнее о конкурсе "Петрозаводские пердимонокли" читайте на сайте автошколы Престиж prestizh.onego.ru.

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