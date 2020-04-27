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Автошкола "Престиж" начала работу

Новости. Экономика
15:28, 28 Апреля 2020
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Закончился вынужденный перерыв в учебном вождении для учеников автошколы "Престиж".

Правительство Карелии сказало: "Можно!", и учебные автомобили снова выехали со стоянок.

Условием возобновления вождения стало соблюдение мер защиты, призванных обезопасить ученика и инструктора от опасности заражения.

Руководство автошколы "Престиж" отнеслось к этому очень серьезно.

Разработаны инструкции для работы в особый период, как для инструкторов, так и для учеников. Для обучающихся с целью лучшего запоминания правил безопасности разработана специальная инфографика. С личным составом проведены занятия и инструктажи.

Закуплены и установлены емкости большого объема с жидким мылом (с горячей водой и сантехникой на площадке автошколы и так, полный  порядок), в больших объемах приобретены средства защиты – маски, перчатки, дезинфицирующие жидкости и средства дезинфекции.

В общем, при соблюдении необходимых мер защиты и выполнении правил инструкций учебное вождение в "Престиже" вполне безопасно.

А теория, как и прежде, проводится с применением онлайн-трансляций. Люди эту технологию поняли и приняли. Уже несколько десятков договоров заключены дистанционно, когда реквизиты отправляются в автошколу по интернету, а договор потом, как пицца, привозится с курьером прямо на дом.

Опыт последних дней показал, что даже в условиях "самоизоляции" водительские права очень нужны.

Каранитин – отличное время для учебы. Не тратьте время зря, обращайтесь в "Престиж" и учитесь прямо сейчас.

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