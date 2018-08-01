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Новости. Общество
15:37, 01 Августа 2018

"Автоспецтранс" подвел итоги первых трех месяцев работы в Карелии

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Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.

- Реформе по обращению с ТКО в Карелии 3 месяца. Срок невелик, для того чтобы говорить о каких-то уже свершившихся глобальных преобразованиях, но достаточен для осознания верности принимаемых региональным оператором решений и выбора пути, по которому мы идем.

Нередко приходится слышать, что региональный оператор не может организовать уборку рядом с контейнерной площадкой. А он и не должен этим заниматься. Регоператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента их погрузки в мусоровоз в местах сбора и накопления. Содержание мусорных площадок – ответственность собственников земельных участков, и никак иначе. Кто сомневается в истинности сказанного, пусть изучит законодательство, а именно постановление правительства РФ № 1156 "Об обращении с твердыми коммунальными отходами". Если контейнерная площадка для ТКО является общим имуществом многоквартирного дома и находится на его придомовой территории, то за ее содержание и ремонт отвечает управляющая компания. Если же она расположена на муниципальной земле, ответственность лежит на местной администрации.

Региональный оператор порой сталкивается с ситуациями, когда юрлица и частники привозят целыми машинами строительный и крупногабаритный мусор и вываливают его у контейнерных площадок, образуя, по сути, стихийные свалки. Данные факты мы фиксируем и передаем в правоохранительные органы. На вывоз таких отходов, не относящихся к категории ТКО, должен быть заключен отдельный договор.  "Автоспецтранс" будет требовать ликвидацию этих свалок от органов местного самоуправления.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Владимир
2018-08-01 15:53:55
Реформа снова наотмашь ударила по простому жителю. Разослали счета на оплату вывоза мусора, где бездумно наляпали - плательщик "неизвестно", число проживающих "0", льготников "0". А оплата и мне с 2-мя проживающими и соседу с 5-ю начислена каждому на 3-х. Все свои точные данные изволь предоставить этой шарманке сам. А эти данные 20 -31.07 не принимают. Опять засада. Не смогли или не захотели взять в управляющих компаниях. Легче поставить всех на уши, в чем легко убедиться в их конторе сегодня 01.08.18, куда набилось тьма народа. Этого реформатора да за одно бы место...
Бриг
2018-08-01 16:30:02
Владимир, А я то думаю что за хрень пришла на 3 человек и за что не понятно .
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